Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Sigmarszell (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Lindau ums Leben gekommen. Der 21-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache vor einer Rechtskurve auf einer Bundesstraße zwischen Scheidegg und Niederstaufen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er demnach frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 48-Jährigen zusammen.

Dabei verletzte sich der Motorradfahrer laut Polizei so schwer, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort starb. Die genaue Ursache sowie der Hergang des Unfalls am Mittwochnachmittag sollen nun ermittelt werden.