Motorradfahrer von Traktor erfasst und tödlich verletzt

Reichertshausen (dpa/lby) - Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen) von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte unmittelbar neben dem brennenden Traktor und war bereits tot, wie die Polizei mitteilte.

Der 43-Jährige war demnach in Richtung Jetzendorf unterwegs, als ihm der 36 Jahre alte Traktorfahrer entgegenkam. Als dieser nach links abbiegen wollte, übersah er den Motorradfahrer laut Polizei und erfasste ihn. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Traktor mitsamt Anhänger komplett in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und barg anschließend die Leiche des Motorradfahrers. Der Fahrer des Traktors musste nicht behandelt werden.

Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten Teile der Staatsstraße 2337 zeitweise gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.