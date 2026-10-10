München Marathon sorgt für Ausfälle im Nahverkehr

München (dpa/lby) - Wegen des München-Marathons am Sonntag müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen im Nahverkehr einstellen. Mehr als 40.000 Läufer und Läuferinnen gehen an den Start - so viele wie nie zuvor, wie der Veranstalter mitteilte. Der Kurs beginnt am Olympiapark und führt durch die Innenstadt, vorbei am Marienplatz, durch den Englischen Garten und über das Werksviertel zurück zum Ziel wieder im Olympiapark.

Da sich die Laufstrecke durch die gesamte Innenstadt zieht, werden mehrere Tram- und Buslinien zwischen 6.30 und 16.00 Uhr umgeleitet, unterbrochen oder eingestellt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte.

Ausfälle bei Tram und Buslinien

Besonders stark betroffen ist die Tram 28, die den ganzen Tag nicht fahren kann. Die Tram 19 wird unterbrochen und fährt nur noch in zwei getrennten Abschnitten - zwischen Pasing und der Hochschule München sowie zwischen Max-Weber-Platz und Berg am Laim. Die Tram 21 bedient nur noch den Abschnitt Westfriedhof bis Karlsplatz.

Auch zahlreiche Buslinien sind von den temporären Einschränkungen betroffen. Die MVG empfiehlt, auf U- und S-Bahn auszuweichen. Die U3 wird zwischen Olympiazentrum und Sendlinger Tor auf einen 5-Minuten-Takt verstärkt. Fahrgäste sollten Verbindungen vorab prüfen.