Münchner Demo solidarisiert sich mit Schülern in Frankreich

München (dpa/lby) - Mehr Geld für Bildung, bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte und mehr Bildungsgerechtigkeit: Rund 50 Schülerinnen und Schüler haben in München aus Solidarität mit der Schülerbewegung in Frankreich protestiert. Sie betonten laut einer Mitteilung jedoch, dass die Aktion friedlich und gewaltfrei verlaufen soll. Ziel sei es, Missstände im Bildungssystem aufzuzeigen und den Anliegen der französischen Schülerinnen und Schüler Gehör zu verschaffen.

Die Jugendlichen machten auf fehlendes Personal, knappe Finanzen und marode Gebäude aufmerksam. «Wir hoffen wirklich, dass die Regierung die Forderungen der Schüler endlich ernst nimmt», wurde ein Elftklässler laut Mitteilung zitiert. Von der Schule aus zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten zum französischen Generalkonsulat, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Versammlung verlief demnach zunächst friedlich und kooperativ. Sie war laut dem Sprecher aber nicht angezeigt worden, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Das zuständige Kommissariat ermittelt gegen Unbekannt. Die Versammlungsanzeige wurde nachträglich aufgenommen, alle Auflagen wurden eingehalten. Die Polizei war mit gut 30 Kräften im Einsatz.