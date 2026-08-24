Münchner Feuerwehr hilft Urlauberin in Italien mit Notruf

München/Bibione (dpa) - Über eine Entfernung von knapp 300 Kilometern hat die Münchner Feuerwehr einer Familie im Italienurlaub mit einem Notruf geholfen. Nach einem Kreislaufzusammenbruch der Mutter im italienischen Bibione wusste die elfjährige Tochter nicht, wie sie im Urlaubsort einen Notruf absetzen soll. Das Kind rief seinen Vater in München an, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann wählte dann in Deutschland den Notruf.

Der Disponent in der Leitstelle in München nahm den Angaben zufolge alle Informationen auf und leitete den Notruf an die ausländischen Kollegen weiter. Ein Krankenwagen in Italien brachte die Frau schließlich zusammen mit ihren Kindern in eine Klinik. Laut der Feuerwehr befindet sich die Frau auf dem Weg der Besserung und kann vermutlich schon bald in ihre Urlaubsunterkunft in die Metropolregion von Venedig zurückkehren.