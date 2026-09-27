Nach Wiesn-Besuch: Taxi-Streit eskaliert mit Holzscheit

Starnberg (dpa) - Ein betrunkener Oktoberfestbesucher hat sich in einem Taxi übergeben und dann im Streit um die Reinigung einen Holzscheit auf den Taxifahrer geworfen. Zuvor hatte er auch noch mit einer Axt gedroht, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt.

Laut Polizei kam es in Starnberg zum Streit, weil der Betrunkene sich mit dem Taxifahrer nicht auf die Reinigungskosten einigen konnte. Als ein zweiter Taxifahrer seinem Kollegen zu Hilfe eilte, wurde der 29-Jährige laut Polizei handgreiflich. Ein wechselseitiger körperlicher Streit flammte auf. Der Fahrgast und der zweite Taxifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Doch damit nicht genug: Der Fahrgast griff zu einer Axt aus einem nahen Vorgarten und bedrohte damit einen der Fahrer. Dann legte er die Waffe beiseite und warf stattdessen mit einem Holzscheit – verfehlte sein Ziel aber und traf den ersten Taxifahrer am Arm.

Weil der 29-Jährige stark betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Gegen ihn sowie gegen den hinzugeeilten Taxifahrer wird nun ermittelt.