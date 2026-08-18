Nächster Sieg: 1860 München klettert in Spitzengruppe

Aubstadt (dpa/lby) - Der TSV 1860 München ist durch einen weiteren Auswärtssieg in die Spitzengruppe der Fußball-Regionalliga vorgedrungen. Die «Löwen» gewannen beim TSV Aubstadt mit 3:2 (2:0) und feierten dadurch den zweiten Erfolg nacheinander. Mit nun acht Punkten aus vier Partien liegt der TSV auf Tabellenplatz fünf. Der Rückstand auf Spitzenreiter FV Illertissen beträgt nur zwei Zähler.

Vor 3.000 Zuschauern erzielten Emre Erdogan in der 23. Minute, Fabio Wagner (45.) und Arian Ortivero Calderon (83.) gegen den Verein aus dem unterfränkischen 730-Einwohner-Dorf die Tore für die Sechziger. Diese hatten auf Routinier Felix Weber verzichten müssen, der sich beim 3:1 am vorigen Freitag in Memmingen an der Rippe verletzt hatte. Für Aubstadt trafen Franz Helmer (78.) und Marco Nickel (89.).

Mit dem Selbstbewusstsein der zwei Erfolge nach den beiden Unentschieden zum Saisonstart wollen die «Löwen» nun eine große Überraschung schaffen: In der ersten Runde des DFB-Pokals erwarten sie am Samstag (18.00 Uhr/Sky) den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel im heimischen Grünwalder Stadion.