Nächtliches Bad in der Donau endet mit Hubschraubereinsatz

Regensburg (dpa/lby) - Einen Hubschraubereinsatz haben vier Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren ausgelöst, die in der Nacht von einer Brücke in Regensburg in die Donau gesprungen sind. Nach Polizeiangaben hörte eine Anwohnerin Gelächter und Platschen und rief daraufhin die Polizei.

Demnach waren neben einem Rettungshubschrauber, der die Oberfläche der Donau absuchte, zahlreiche Kräfte der Polizei, der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der ehrenamtlichen Wasserwacht im Einsatz. Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien zwei Frauen noch im Wasser gewesen. Die anderen beiden hätten sich am Ufer befunden. Es gab keine Verletzten.

Die Polizei ermittelt, ob den Frauen ein Bußgeld droht und ob sie den Einsatz teilweise selbst bezahlen müssen.