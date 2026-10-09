Neuschwanstein im Klimastreifen-Look

Schwangau (dpa/lby) - Zum Auftakt der landesweiten Klimawoche ist Schloss Neuschwanstein in den Farben der bayerischen Klimastreifen angestrahlt worden. Diese visualisieren die voranschreitende Erderwärmung - vom Jahr 1881 bis in die Gegenwart. Die Streifen der ersten Jahrzehnte werden durch Blautöne geprägt, inzwischen werden sie tiefrot.

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte, die Klimastreifen zeigten, dass der Klimawandel «vor unserer Haustür» stattfinde. «Wir wollen Klimaschutz sichtbar, verständlich und teilbar machen - und möglichst viele zum Mitmachen bewegen», sagte er zu der Aktionswoche. Diese dauert bis zum 18. Oktober.

Laut Glauber soll dafür geworben werden, dass sich die Bürger mit kleinen Beiträgen selbst beim Klimaschutz einbringen. Bei den Veranstaltungen der Klimawoche wird beispielsweise für das Fahrradfahren geworben. Die Bedeutung des Waldes für den Klimaschutz wird erläutert und Hauseigentümerinnen und Eigentümer können sich darüber informieren, wie sie mit Photovoltaik oder Wärmepumpe selbst Energie gewinnen können.