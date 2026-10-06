Nobelpreisträger Nagel schwimmt gelegentlich im Seerhein

Würzburg/Konstanz (dpa) - Der künftige Medizin-Nobelpreisträger Georg Nagel, ein gebürtiger Württemberger, ist gelegentlich im Südwesten und schwimmt dann auch im Seerhein in Konstanz. «Da habe ich noch Freunde», sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Da waren wir jetzt auch wieder für vier oder fünf Tage.» Er reise mit einem Campingbus an und übernachte auf einem Hof bei Freunden. «Da ist man gleich beim Seerhein, und da sind wir jeden Tag zum Schwimmen gegangen. Der Bodensee ist ja zurzeit sehr, sehr niedrig, aber am Seerhein war es immer noch sehr angenehm.»

Der Seerhein ist der kurze Abschnitt des Rheins, der den Obersee mit dem Untersee des Bodensees verbindet. Er fließt durch Konstanz und ist etwa vier Kilometer lang. Danach setzt der Rhein seinen Lauf durch den Untersee fort.

Nagel kam als ältestes von fünf Geschwistern in Weingarten (Landkreis Ravensburg) zur Welt und ging in Ravensburg auf ein Gymnasium. An der Uni Konstanz studierte er Biologie.

Seit vielen Jahren lebt der Forscher in Würzburg, wo er zuletzt als Seniorprofessor am Physiologischen Institut der Julius-Maximilians-Universität tätig war. Den Nobelpreis für Medizin soll er im Dezember für Entdeckungen im Bereich lichtgesteuerter Ionenkanäle und Optogenetik erhalten - zusammen mit dem Deutschen Peter Hegemann sowie dem US-Wissenschaftler Karl Deisseroth.