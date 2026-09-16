Nürnberger Kirche wegen Schadstoffen gesperrt

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen Schadstoffen ist eine katholische Kirche in Nürnberg bis auf weiteres geschlossen. Untersuchungen hätten erhöhte PCB-Werte in der Raumluft der Kirche «Verklärung Christi» ergeben, teilte die katholische Stadtkirche mit. Deshalb dürfe die Kirche nicht mehr betretenen werden, bis es gelungen sei, die Schadstoffbelastung ausreichend zu senken.

Die Abkürzung «PCB» steht für Polychlorierte Biphenyle, zu denen laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mehr als 200 verschiedene chemische Verbindungen zählen. Diese wurde über Jahrzehnte unter anderem als Weichmacher in Lacken, Kunststoffen und Baumaterialien eingesetzt.

Substanzen inzwischen verboten

PCB bauen sich dem LGL zufolge nur langsam ab. Die Substanzen reichern sich im Organismus an, so dass die PCB-Belastung in der Nahrungskette zunimmt. PBC haben nach LGL-Angaben zwar eine geringe Toxizität, können sich aber im Körperfett ablagern und das Immunsystem stören. Seit 1989 ist die Herstellung und Verwendung dieser Stoffe in Deutschland verboten.

Die Kirche «Verklärung Christi» wurde demnach 1970 gebaut und 1972 geweiht. Zu den Schadstoffmessungen kam es, weil eine Kindertagesstätte vorübergehend in den Keller des angrenzenden Gemeindezentrums ziehen sollte. Deshalb wurden dieses und die Kirche untersucht.