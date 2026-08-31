Osnabrück im Sondertrikot – Mut gegen Rekordsieger Bayern

Osnabrück (dpa/lni) - Zweitligist VfL Osnabrück geht ohne Furcht in die Mammutaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Rekordsieger Bayern München. «Ich als Trainer werde meine Mannschaft so einstellen, dass wir in die zweite Runde einziehen», sagte Trainer Timo Schultz vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke.

«Wir wollen und wir werden es den Bayern so schwer wie möglich machen», sagte Schultz: «Ich bin der festen Überzeugung, dass im Fußball alles möglich ist.» So wie am 23. September 1978, als die Niedersachsen die Bayern mit einem 5:4-Sieg im Olympiastadion aus dem Wettbewerb warfen. Daher tritt der VfL am Mittwoch in einem Sondertrikot an, dessen Design an die Tracht von vor 48 Jahren erinnert.

In der Liga war Osnabrück am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 über den VfL Bochum der erste Saisonsieg gelungen. Auch wenn es für Trainer Schultz nun in einem «anderen Wettbewerb» weitergeht, nahm er eine positive Erkenntnis mit: «Es war wichtig, dass wir gegen Bochum zu Null gespielt haben.»