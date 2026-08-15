Polizei nimmt 57-Jährigen nach Bränden fest

Titting (dpa/lby) - Nach mehreren Bränden im Gemeindebereich Titting (Landkreis Eichstätt) hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 57-Jährige sei dringend tatverdächtig und sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte es eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann gegeben.

Die Ermittler prüfen nun, ob der 57-Jährige für weitere ähnliche Taten in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich sein könnte.

Am Montag hatte es im Gemeindebereich Titting an drei Stellen gleichzeitig gebrannt, unter anderem stand ein Holzstoß in Flammen. Die drei Brandorte lagen jeweils etwa einen Kilometer voneinander entfernt.