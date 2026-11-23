München (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf zwei 18-Jährige in München sucht die Polizei weiter nach zwei unbekannten Männern. Einer der Jugendlichen wurde am Freitagabend schwer verletzt, er schwebte in Lebensgefahr. Nach einer Operation sei sein Zustand stabil, teilte die Polizei mit.

Die beiden jungen Männer hatten nach bisherigen Erkenntnissen ein Wohnhaus aufgesucht, um sich dort mit jemandem zu treffen. Im Hausflur gerieten sie den Angaben zufolge mit zwei Unbekannten in einen kurzen Streit. Diese sollen Wertsachen von ihnen verlangt haben. Dann habe einer der Männer einen der Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und ihn an mehreren Stellen am Oberkörper verletzt.

Dessen Begleiter wurde den Angaben zufolge körperlich nicht angegriffen. Einer der Täter habe sein Telefon mitgenommen, das ihm aus der Hand gefallen war, anschließend seien beide Männer davongelaufen. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber und Diensthunden nach ihnen.