Nürnberg (dpa/lby) - Bei der Festnahme von drei mutmaßlichen Abholern nach einem versuchten Callcenter-Betrug in Nürnberg ist eine Polizistin schwer verletzt worden. Die Beamtin stürzte auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden Auto am Bein erfasst, wie die Polizei mitteilte. Bei den Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 16-Jährigen und zwei 18-Jährige.

Nach Angaben der Polizei hatte am Mittwochnachmittag ein angeblicher Bankmitarbeiter bei einem 72-Jährigen aus dem Nürnberger Norden angerufen. Er fragte den Mann demnach, ob er mit seiner EC-Karte eine Zahlung über mehrere tausend Euro veranlasst habe. Nachdem der Senior dies verneint hatte, bot der Anrufer laut Polizei an, die Karte sperren zu lassen. Dafür sollte der 72-Jährige den Angaben nach Namen, Anschrift und PIN nennen. Anschließend kündigte der Anrufer demnach einen weiteren Bankmitarbeiter an, der die Karte überprüfen werde.

Flucht auf E-Scootern

Kurze Zeit später standen laut Polizei drei Personen vor der Tür des Seniors. Als dieser ihnen die Karte übergab, flüchteten sie den Angaben zufolge mit E-Scootern und der EC-Karte. Streifenbesatzungen nahmen demnach die Verfolgung auf und nahmen die Verdächtigen kurz darauf fest. Die Polizistin musste in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es.

Die drei Verdächtigen sollen den Angaben der Polizei zufolge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet.