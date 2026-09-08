Probleme für Bahnfahrer auf ICE-Strecke Nürnberg-München

Fischbach bei Nürnberg (dpa/lby) - Wegen eines Schadens in einem Stellwerk ist ein Teil der Bahnstrecke München-Nürnberg stundenlang gesperrt gewesen. ICE-Züge und Regionalzüge mussten «an geeigneten Stellen vorübergehend» warten, weil ein Abschnitt der Strecke zwischen Nürnberg und Feucht nicht befahren werden konnte, wie die Bahn mitteilte. Deshalb verspäteten sich Züge, manche Verbindungen fielen aus.

Bei Feucht beginnt die Schnelltrasse nach Ingolstadt, auf der ICE-Züge und die Regionalexpress-Linie 1 normalerweise am schnellsten von Nürnberg nach München fahren. Ein Teil der ICE-Züge wurde laut einem Bahnsprecher über Treuchtlingen und Augsburg umgeleitet, was etwa eine halbe Stunde länger dauerte. ICE-Verbindungen aus Wien in Richtung Dortmund fuhren nicht weiter gen Nordwesten, sondern wurden von Regensburg nach München umgeleitet.

Was die Ursache für den Defekt in dem Stellwerk in Fischbach bei Nürnberg war, blieb auf Nachfrage bei der Bahn zunächst unklar. Das Stellwerk habe seit 9.00 Uhr wegen der Störung nicht bedient werden können, sagte ein Bahnsprecher. Am frühen Nachmittag konnten wieder Züge auf dem Streckenabschnitt fahren. Fahrgäste mussten dennoch mit verspäteten Zügen und einzelnen Ausfällen wegen der Störung rechnen.