Projektil durchschlägt in der Nacht Fenster von Wohnhaus

Eltmann (dpa/lby) - Ein Projektil aus einer Schusswaffe hat die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in Unterfranken durchschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass der Schuss aus größerer Entfernung auf das Gebäude in Eltmann (Landkreis Haßberge) abgefeuert wurde. Ein direkter Angriff sei eher auszuschließen, hieß es weiter. Die Ermittler vermuten aufgrund der Gesamtumstände eine «unsachgemäße Handhabung» der Waffe.

Bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Eintretens des Projektils habe sich niemand in dem Raum hinter dem Fenster aufgehalten, so die Polizei weiter. Die Ermittler prüfen nun, wer den Schuss abfeuerte und um was für eine Waffe es sich handelt.