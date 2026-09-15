Pussycat Dolls heizen Olympiahalle ein - 8.500 Fans jubeln

München (dpa/lby) - Energiegeladene Choreographien, dynamische Outfitwechsel, Feuerfontänen und eine gewisse Nostalgie, die sich nicht nur bei den Fans breit machte: Die US-Popgruppe The Pussycat Dolls hat auf ihrer «PCD Forever»-Tour einen Halt in der bayerischen Landeshauptstadt eingelegt und ihre Fans am Abend in der Olympiahalle zum Toben gebracht. Im März dieses Jahres kündigte die Girlgroup, die sich 2010 getrennt hatte, ihr Comeback an - allerdings nur als Trio.

In ihrer gut zweistündigen Show performten von der ursprünglichen Besetzung neben Nicole Scherzinger auch Ashley Roberts und Kimberly Wyatt. Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton standen nicht mehr mit auf der Bühne.

Mit Hits wie «I Don't Need a Man», «Buttons» und «Stickwitu» sowie zusätzlichen Soloeinlagen begeisterten die drei Sängerinnen die rund 8.500 Besucher in der Halle.

Nach 17 Jahren zurück in München

«Seventeen years later with all of you», stellte Frontsängerin Nicole Scherzinger fest und dankte dem Publikum. Denn das letzte Mal seien die Pussycat Dolls im Jahr 2009 für ein Konzert zu Gast in München gewesen. Von den Fans gab es immer wieder schallenden Applaus und Jubelrufe, die wellenartig durch die Olympiahalle hallten. Kaum hatte das Trio die Bühne betreten, tanzte die Menge zur Musik. Mehrere Fans trugen auch Haarreife mit LED-Katzenohren, die an verschiedenen Stellen in der Halle pink leuchteten.

Auch Scherzinger heizte dem Publikum immer wieder ein und rief «Let's go» in die Menge. Zu ihrer Comeback-Ankündigung im März lieferten die «Dolls» auch einen neuen Hit namens «Club Song», den viele Besucher textsicher und laut mitsingen konnten.

Doppelter Anlass zum Feiern

Die Tour der Pussycat Dolls steht ganz im Zeichen ihres Debütalbums «PCD», das 2005 erschienen ist und weltweit große Erfolge feierte. Für die Band gab es am Montagabend aber noch einen anderen Grund zum Feiern - und zwar den Geburtstag von Bandmitglied Ashley Roberts.

Nicole Scherzinger animierte die Menge kurzerhand dazu, Roberts ein Geburtstagsständchen zu singen. Diesem Aufruf kamen die Fans selbstverständlich nach und Roberts war sichtlich gerührt.

Zum Abschluss gab es mit «Don't Cha» noch einen Song, der allen «Pussycat Dolls in the house tonight» gewidmet ist, wie die Band verlauten ließ. Die Single war damals in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts. Und «Don't cha wish your girlfriend was hot like me?», heißt es auch am 26. September noch einmal auf einer Bühne in Deutschland. Da machen die Pussycat Dolls einen weiteren Stopp auf ihrer Tour - und zwar in Düsseldorf.