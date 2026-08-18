Raubüberfall in Verbrauchermarkt: Kunde vertreibt Mann

Tiefenbach (dpa/lby) - Ein Mann hat einen Verbrauchermarkt in Tiefenbach (Landkreis Passau) mit einem Messer überfallen und die Kassiererin bedroht. Dann flüchtete er, wie die Polizei mitteilte.

Der Unbekannte habe den Markt am Montagabend kurz vor Ladenschluss maskiert betreten, die 53-jährige Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Ein Kunde habe der Mitarbeiterin geholfen und den Mann in die Flucht geschlagen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Nach dem Überfall fahndete die Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach dem unbekannten Täter, demnach zunächst ohne Erfolg.