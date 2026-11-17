Landshut (dpa/lby) - Die Polizei ist mit einer Razzia in Niederbayern gegen den Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen vorgegangen. Unter den sieben Verdächtigen ist auch ein 15-Jähriger, wie die Beamten mitteilten. Die anderen sechs Beschuldigten seien zwischen 20 und 54 Jahre alt. Alle werden verdächtigt, über einen Messenger-Dienst, das Internet oder Social-Media-Plattformen Missbrauchsbilder und -videos von Kindern erlangt, besessen oder ins Internet hochgeladen zu haben.

Die Beamten durchsuchten in den Landkreisen Landshut und Kelheim sowie im Stadtgebiet Landshut insgesamt sieben Wohnanwesen. Acht Mobiltelefone, sechs Computer, vier Tablets und neun andere Speichermedien wurden sichergestellt und werden nun ausgewertet.