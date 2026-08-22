Regen sorgt für Unfälle und Sperrungen auf Bayerns Straßen

München (dpa/lby) - Der langersehnte Regen in Bayern hat zu mehreren Unfällen geführt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 26-Jähriger verlor den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 307 im Landkreis Traunstein zwischen Schleching und Marquartstein auf der nassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zur Bergung war die B307 laut Polizei am Freitagabend zwischenzeitlich voll gesperrt.

Mehrere Aquaplaning-Unfälle auf der Autobahn

Eine 26-Jährige geriet auf der A9 nahe Schnaittach im Nürnberger Land bei Starkregen mit ihrem Auto ins Schleudern. Ihr Wagen prallte gegen die Betonleitwand, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls leicht. Bei der Aufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten laut eigenen Angaben fest, dass die Autoreifen massiv abgefahren waren. Deshalb erwartet die junge Frau ein Bußgeld von etwa 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Ein 27-Jähriger kam laut den Angaben der Polizei auf der A92 kurz vor der Ausfahrt Wallersdorf-West im Landkreis Dingolfing-Landau ebenfalls mit seinem Auto ins Schleudern. Er prallte gegen die Leitplanke, weil er seine Geschwindigkeit demnach nicht an das Regenwetter angepasst hatte. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die linke Spur der A93 für etwa 45 Minuten gesperrt werden.

Auch in der Oberpfalz gab es dem dortigen Polizeipräsidium zufolge am Freitagabend zwei Unfälle wegen Aquaplaning. Es wurden dabei laut den Angaben eines Polizeisprechers keine Menschen verletzt.