Rettungswagen kracht gegen Pizzeria – drei Verletzte

Marktredwitz (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) drei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge ist dabei ein Schaden von 110.000 Euro entstanden.

Demnach prallte der Krankenwagen am Sonntag an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen und krachte anschließend in die Wand einer Pizzeria. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und querte eine Kreuzung bei roter Ampel. Eine Autofahrerin fuhr in die Kreuzung ein, weil ihre Ampel Grün zeigte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer und die Beifahrerin des Rettungswagens sowie die Autofahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden am Rettungswagen auf 90.000 Euro, am Auto auf 10.000 Euro. Auch der Schaden an der Wand des Restaurants beläuft sich nach Angaben der Beamten auf 10.000 Euro.