Rührende Geschichte: Darum trägt Saibari die Rückennummer 34

München (dpa) - Hinter der Rückennummer des Münchner Neuzugangs Ismael Saibari verbirgt sich eine bewegende Geschichte. Der für rund 50 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven verpflichtete Fußball-Nationalspieler aus Marokko trägt die 34 als Hommage an seinen Freund Abdelhak Nouri.

Der niederländische Mittelfeldspieler mit marokkanischen Wurzeln war einst Profi bei Ajax Amsterdam - mit der 34 auf dem Rücken. Im Sommer 2017 erlitt er im Alter von nur 20 Jahren bei einem Freundschaftsspiel einen Herzstillstand, durch den er bleibende Hirnschäden davontrug.

Saibari: «Tut mir einfach weh»

«Was mit Abdelhak passiert ist, tut mir einfach weh», sagte Saibari im Mitgliedermagazin «51» des FC Bayern. «Die Verbindung zur Familie von Abdelhak kam über meinen Berater. Er arbeitet mit Abdelhaks Bruder zusammen. Die Beziehung ist dann von Tag zu Tag intensiver geworden, auch zwischen den Familien. Wir machen sogar gemeinsam Urlaub. Wenn ich Abdelhak treffe, haben wir immer viel Spaß.»

Saibari weihte seinen Freund auch über den Wechsel zum FC Bayern ein. Er habe deutlich gesehen, wie sehr sich Nouri für ihn gefreut habe. «Ich habe ihm auch die Entscheidung überlassen, welche Rückennummer ich bei Bayern trage. Er hat die 34 gewählt, also habe ich sie genommen», sagte Saibari, der zuletzt in Eindhoven auch schon diese Nummer hatte.