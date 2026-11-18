Nürnberg (dpa/lby) - Die ehemaligen Nürnberger Fußballprofis Raphael Schäfer und Chhunly Pagenburg bleiben Aufsichtsräte des Zweitligaclubs aus Franken. Die Pokalsieger von 2007 wurden auf der Jahreshauptversammlung des 1. FC Nürnberg für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Der damalige Mannschaftskapitän Schäfer (47) erhielt 972 Stimmen, der frühere Stürmer Pagenburg (40) sogar 1013.

Neu im Gremium ist Bernd Krebs (63). Der Aufsichtsratsvorsitzende der Toolcraft AG, Hauptsponsor des fränkischen Fußball-Zweitligisten, bekam 581 Stimmen. Er rückt für den abgewählten Wirtschaftswissenschaftler Matthias Fifka (532) nach.

Erstmals konnten die anwesenden Mitglieder des Traditionsvereins digital abstimmen. Sechs Kandidaten bewarben sich um drei Plätze in dem Gremium. Der Aufsichtsrat der Franken besteht aus insgesamt neun Mitgliedern. Vorsitzender ist seit Peter Meier, der dem Gremium seit 2018 angehört.