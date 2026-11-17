Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat die Saison 2025/26 mit einem finanziellen Überschuss von 1,5 Millionen Euro beendet und damit erneut schwarze Zahlen geschrieben. Der Fußball-Zweitligist erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als 73 Millionen Euro.

Die Franken präsentierten bei ihrer Jahreshauptversammlung damit zwar deutlich geringere Zahlen als noch im Geschäftsjahr 2024/25. Damals wurden ein Umsatz von gut 105 Millionen Euro und ein Gewinn von gut 13 Millionen Euro ausgewiesen - allerdings war das ein besonderes Jahr mit ungewöhnlich hohen Einnahmen aus Spielertransfers.

Die Vereinsbosse waren mit der Bilanz zufrieden. Hieß es vor einigen Jahren noch, der «Club» liege wirtschaftlich auf der Intensivstation, so sei diese Phase wieder vorbei. Finanzvorstand Stefan Heim sagte über den Zweiten der 2. Bundesliga bildlich: «Er lernt immer besser, selber zu laufen und ist auf einem sehr guten Weg.»

Größter Unterschied: Transfererlöse

Den größten Unterschied zur Bilanz 24/25 machten Transfererträge aus. Damals brachten Spielerverkäufe wie etwa von Stefanos Tzimas, Can Uzun oder Finn Jeltsch noch insgesamt 52,4 Millionen Euro ein - diesmal waren es 19,5 Millionen Euro. Auch die TV-Einnahmen verringerten sich. Heim schilderte, dass ein erfolgreiches Jahr der derzeit zweitplatzierten Profis auch deshalb wichtig sei, um im Ranking der TV-Gelder nach oben zu klettern und mehr einzunehmen.

Als ganz entscheidenden Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg identifizierte der Finanzboss ein neues Stadion, um das der Verein mit der Stadt intensiv verhandelt. Der FCN ist überzeugt, dass das alte Max-Morlock-Stadion den aktuellen Anforderungen - etwa wegen zu wenig Business-Plätzen - nicht mehr genügt. Nur eine neue Arena könne den Verein langfristig nach oben bringen und ihm helfen, sich in der Bundesliga zu etablieren.