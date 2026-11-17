Nürnberg (dpa/lby) - Im zähen Ringen um ein neues Fußballstadion will der 1. FC Nürnberg eine Genossenschaft gründen und damit viele Millionen Euro für einen Neubau einsammeln. Die Anhänger der Franken, denen der Zweitligist bei der Jahreshauptversammlung seine Pläne vorstellte, sollen Anteile kaufen und somit über die Zukunft und Details einer neuen Arena mitbestimmen können. Der «Club» hofft auf Einnahmen bis zu 25 Millionen Euro, wie Finanzvorstand Stefan Heim vorrechnete. So sollen die Stadionpläne vorangetrieben werden.

Wegen der angespannten wirtschaftlichen Situation der Stadt Nürnberg, die einen Großteil der Finanzierung des Stadions übernehmen soll, wurden zuletzt Zweifel an den neuen Arenaplänen laut. Mit der Genossenschaftsidee will der FCN nun wieder Schwung reinbringen: Der Verein würde seinen finanziellen Anteil am Neubau auf 30 Millionen Euro erhöhen - und hofft dafür im Gegenzug, selbst Betreiber des Stadions werden zu können. Das hatte bislang die Stadt selbst vor. Über Details sei mit der Stadt noch nicht gesprochen worden.

Pauli-Fans übernehmen mit Genossenschaft das Millerntorstadion

Der 1. FC Nürnberg nimmt sich ein Beispiel am FC St. Pauli: Die Hamburger hatten 2024 die erste Genossenschaft im deutschen Profifußball gegründet, um die Mehrheit am Millerntorstadion zu übernehmen - das gelang. 22.000 Mitglieder zeichneten Anteile im Gesamtwert von rund 29 Millionen Euro. Der FCN verweist auf mehr als 40.000 Vereinsmitglieder und hofft dadurch, für sein neues Stadion ähnliche Summen wie Pauli zu generieren. Mit den Verantwortlichen des Zweitliga-Rivalen habe man sich intensiv ausgetauscht.

Nürnbergs Vereinsbosse unterstreichen, dass eine neue Arena her müsse, um in Deutschland wettbewerbsfähig zu bleiben. «Der Club hat die Kraft, aufzusteigen. Er hat aber nicht die Kraft, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Dafür fehlt das Stadion», sagte Heim. Im Max-Morlock-Stadion etwa fehlen dem Zweiten der 2. Bundesliga viele Business-Plätze, die viele Extra-Einnahmen bringen würden.

Der Traum: «Rot-schwarze Rosen» statt Tennisbälle

«Wir sind überzeugt, dass das Genossenschaftsmodell der Club-DNA entspricht», meinte der FCN-Finanzchef. Den Einstieg eines externen Investors wolle man nicht. Gegen Investoren hatte es in Deutschland immer wieder Fan-Proteste gegeben, etwa durch Tennisbälle, die auf die Spielfelder flogen. Die neue «Club»-Idee sei etwas ganz anderes. «Bei dem Genossenschaftsmodell hoffen wir, dass keine Tennisbälle fliegen, sondern rot-schwarze Rosen», sagte Heim.