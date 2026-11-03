Schafkopfen erlaubt: Landesverein macht Wirtshäuser sichtbar

München (dpa/lby) - Schafkopfen ist bayerisches Kulturgut. Deshalb will der Landesverein für Heimatpflege nun Wirtshäuser sichtbar machen, in denen die Kartenrunden immer willkommen sind. «Es gibt viele Kartler, die sich zum Schafkopfen treffen wollen und einfach keine Bleibe finden», erläuterte Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege.

Auf einer neuen Internetseite des Landesvereins können sich schafkopffreundliche Wirtshäuser über ein Anmeldeformular registrieren lassen. Diese erhalten nach Angaben des Landesverbands dann eine Plakette für die Hauswand, um Kartenrunden nach außen sichtbar willkommen zu heißen.

Zum Auftakt der Kampagne wird es am 21. November ein Schafkopfturnier in der Gaststätte von Schloss Odelzhausen (Landkreis Dachau) geben, bei dem auch der leidenschaftliche Kartler und Dachauer Landrat Stefan Löwl dabei ist. Dieser hatte dem Landesverein zufolge die Idee zu der Initiative.