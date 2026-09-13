Schlägerei bei Dartspiel in der Oberpfalz

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Bei einem Dartspiel in Weiden in der Oberpfalz ist es zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst seien ein 45-Jähriger und ein 41-Jähriger in einer Gaststätte in Streit geraten. Der Ältere soll dabei seinen Kontrahenten geschlagen haben, woraufhin er nach hinten fiel und sich am Hinterkopf verletzte.

Daraufhin habe ein 34 Jahre alter Mann versucht zu schlichten. Dieser wurde durch einen Schlag ebenfalls verletzt. Während des Polizeieinsatzes soll dann ein 28-Jähriger immer wieder provoziert und gestört haben. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Nachdem er sich beruhigt hatte, kam er wieder auf freien Fuß.