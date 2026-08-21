Schmierereien auf übrigen Hinweisschildern für Freitagsgebet

Penzberg (dpa/lby) - Die letzten drei unversehrten Hinweisschilder für das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) sind mit Farbe übersprüht worden. Nach Polizeiangaben beschmierten Unbekannte die sogenannten Gottesdienstanzeiger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Ermittler rufen Zeugen auf, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Bereits der dritte Vorfall

Bereits zuvor waren Schilder, die die Kommune für das Freitagsgebet montiert hatte, mit schwarzer Farbe besprüht worden. Jetzt seien auch die letzten drei unversehrten Anzeiger beschmiert und daraufhin von den Beamten sichergestellt worden, so die Polizei. In keinem Fall sei bisher ein Tatverdächtiger ermittelt worden.

Die Stadt Penzberg hatte entschieden, dass an den Ortseingängen, an denen bislang nur auf die Gottesdienste der katholischen und der evangelischen Gemeinde hingewiesen wurde, künftig ein drittes Schild für das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde angebracht wird. Nach Angaben des Penzberger Imams Benjamin Idriz ist dies bundesweit einmalig. Nach den jüngsten Schmierereien hängen vorerst keine Gottesdienstanzeiger der islamischen Gemeinde mehr aus.