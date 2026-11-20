München (dpa) - Der FC Bayern München muss durch die Verletzung von Ballon d'Or-Gewinner Harry Kane den Ausfall des nächsten Offensivspielers hinnehmen. Nach Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari traf es beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln den englischen Nationalmannschaftskapitän.

Nach einem harten Einsteigen im Strafraum von Joël Schmied von hinten musste sich Kane am linken Bein behandeln lassen. Er humpelte danach in Begleitung der Club-Mediziner vom Spielfeld. Für Kane wurde Tom Bischof nach 20 Minuten eingewechselt. Wie schwerwiegend die Probleme des Stürmerstars sind, war zunächst nicht bekannt. Ein längerer Ausfall würde im Fall von Kane besonders schwer wiegen, weil er bei den Bayern unersetzlich ist.

Außer den Offensivspielern fehlen den Münchnern Kapitän Manuel Neuer und Alphonso Davies. Für die Bayern ist das Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Auftakt in drei Englische Wochen am Stück. Trainer Vincent Kompany hatte für die kommende Woche zumindest die Rückkehr von Flügelspieler Díaz in Aussicht gestellt.