Schuster will Zentralratspräsident bleiben

Würzburg (dpa) - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, will erneut für den Posten kandidieren – zum mittlerweile vierten Mal. «Ich habe mich entschlossen, erneut anzutreten», sagte der 72-Jährige der Würzburger «Main-Post». Er wolle weiter dazu beitragen, dass sich jüdisches Leben in Deutschland trotz zahlreicher widriger Umstände «stark

zeigt», sagte Schuster in dem Interview zu seiner Motivation.

Die jüdische Ratsversammlung, das oberste Entscheidungsgremium des Zentralrats der Juden in Deutschland, wählt den nächsten Präsidenten am 29. November. Die Wahl Schusters, der das Amt 2014 angetreten hatte und der 2018 und 2022 wiedergewählt worden war, gilt demnach als Formsache.