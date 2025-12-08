Schwerer Unfall auf A6 - Beifahrer in Lebensgefahr

Nürnberg (dpa/lby) - Eine Autofahrerin und ihr Beifahrer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Nürnberg schwer verletzt worden. Der Beifahrer schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Das Auto soll aus bisher ungeklärten Gründen auf der mittleren Spur ins Schlingern geraten und dann mit einem Lastkraftwagen zusammengestoßen sein.

Der Mann wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem schweren Unfall gekommen ist. Die A6 wurde während des Einsatzes der Rettungskräfte voll gesperrt.