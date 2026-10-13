Seltener Kunstrasen-Auftritt für den FC Bayern

Stavanger (dpa/lby) - Für den FC Bayern München geht es heute (21.00 Uhr/Prime Video) nach einem Monat in der Champions League weiter. Nach dem 5:0 zum Auftakt FK Bodø/Glimt strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister bei Viking Stavanger den nächsten Erfolg in der Königsklasse an.

Trainer Vincent Kompany muss sein Team auf einen ungewohnten Untergrund einstellen. Es ist das laut Club-Angaben erst zweite Pflichtspiel des Rekordmeisters auf Kunstrasen. Am 22. November 2006 gab es ein 2:2 bei Spartak Moskau.

Norweger verloren in Stuttgart

Egal unter welchen Bedingungen, man wolle immer wie der FC Bayern auftreten, sagte Kompany. Kurioserweise ist es am zweiten Spieltag gleich der zweite Gegner aus Norwegen.

Anders als die Münchner startete Stavanger mit einer Niederlage. Vor einem Monat verlor Norwegens Meister mit 1:3 beim VfB Stuttgart.