Senior durchschaut Schockanrufer - Festnahme

Memmingen (dpa/lby) - Ein Senior hat einen Schockanruf durchschaut und dem Betrüger eine Falle gestellt. Die Polizei nahm einen 20-jährigen Tatverdächtigen in Memmingen fest. Der junge Mann kam in Untersuchungshaft.

Die Betrüger wandten laut Polizei die übliche Masche an: Ein Anrufer habe sich dem 83-Jährigen gegenüber als Rechtsanwalt ausgegeben und 65.000 Euro Kaution gefordert, damit die Tochter des Seniors nach einem angeblichen Unfall nicht in Haft müsse, teilte die Polizei mit. Im Laufe des Gespräches sei der Betrag auf 100.000 Euro erhöht worden.

Der Senior sei zum Schein auf die Forderung eingegangen und habe einen Treffpunkt in der Memminger Innenstadt vereinbart. Dort habe die Polizei den 20-Jährigen erwartet. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag.

Die Kriminalpolizei weist darauf hin, dass weder Polizei noch Justiz telefonisch zu Zahlungen auffordern: «Seien Sie misstrauisch und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.»