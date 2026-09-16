Simon Verhoeven dreht Netflix-Liebesfilm auf der Wiesn

München (dpa) - Romantik und Liebe auf dem Oktoberfest? Das ist möglich! Genau darüber dreht der Münchner Filmemacher Simon Verhoeven nun einen Film. «Oktoberfest» lautet der Arbeitstitel der Romantic Comedy, die in den Tagen nach dem Wiesn-Start an diesem Samstag sogar direkt auf der Theresienwiese gedreht werden soll, wie Netflix mitteilte. Im Mittelpunkt: eine junge Kellnerin, die zum ersten Mal auf der Wiesn arbeitet.

«Ich sehe das Oktoberfest als eine Bühne voller Komödie und Drama, auf der sich unterschiedlichste Menschen oft wahrhaftiger begegnen können als anderswo – und auf der man den romantischsten Kuss seines Lebens erleben kann, während sich zwei Meter weiter jemand übergibt», beschreibt der Regisseur die Realität auf dem wohl größten Volksfest der Welt laut Mitteilung. «Besonders fasziniert haben mich dabei schon immer die Wiesnkellner und -kellnerinnen.»

Festzelt wird nachgebaut

Details zu den Schauspielerinnen und Schauspielern sowie zur Handlung sind noch geheim. Klar ist nur, dass die Besetzung auch international sein soll. Katja Hofem von Netflix sprach laut Mittelung jedenfalls von einem ambitionierten Vorhaben, «vom Dreh auf der Theresienwiese bis zum Nachbau des Festzeltes im Studio Penzing».

Für Produzent Quirin Berg von Wiedemann & Berg Film lohnt sich der Aufwand aber unbedingt. «Für die ganze Welt ist das Oktoberfest ein Sehnsuchtsort, aufgeladen mit spektakulären Eindrücken und Emotionen. Für uns Münchner ist die Wiesn ein Stück Heimat.»

Als Komparsen wurden rund 4.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeworben. Sie würden als Wiesn-Publikum, Bedienungen und Zeltmitarbeiter benötigt, hatte Netflix beim Castingaufruf erklärt.

Auch «mutige Fahrgeschäft-Enthusiasten und Kinder, die gerne Karussell fahren» wurden gesucht, ebenso wie Feiernde im Bierzelt sowie bayerische Originale, Trachtler und Blasmusikanten.