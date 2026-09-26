Söder nach Münchens Olympia-Sieg: «Ist was Historisches»

Baden-Baden/München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die Münchner Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 als riesige Chance für ganz Deutschland. «Es ist was Historisches und wir wollen alles geben, damit wir am Ende gemeinschaftlich als Deutschland, als Partner für Nord, für Süd, für Ost und West, am Ende uns als ein Land präsentieren», sagte der CSU-Politiker nach dem Sieg im nationalen Auswahlverfahren.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause zeigte sich begeistert, nachdem sich die bayerische Landeshauptstadt bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds gegen das Konzept von Köln-Rhein-Ruhr durchgesetzt hatte. «Die Freude ist jetzt unendlich und wir freuen uns, dass wir jetzt richtig loslegen können, Olympia nach Deutschland zu holen», sagte der Grünen-Politiker.

Wüst zeigt sich als fairer Verlierer

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst will die Münchner nun unterstützen. «Die Entscheidung für München als deutschen Bewerber um Olympische und Paralympische Spiele 2036, 2040 und 2044 ist eine gute Nachricht für den Sport in Deutschland», sagte der CDU-Politiker, der als einer der ersten Gratulanten bei Söder war. «Köln-Rhein-Ruhr hat seine Hausaufgaben gemacht und eine exzellente Bewerbung vorgelegt, am Ende entscheiden Nuancen.»

Wüst sagte zudem: «Wir werden die Bewerbung für Deutschland mit voller Überzeugung und aus ganzer Kraft unterstützen.»