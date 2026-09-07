Softair-Spieler löst größeren Polizeieinsatz aus

Vilseck (dpa/lby) - Ein Softair-Spieler hat im oberpfälzischen Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der 41-Jährige habe am Sonntag beim Nachhausekommen von einem Geländespiel seine Softairwaffe aus dem Kofferraum seines Autos in seine Wohnung gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge beobachtete den Mann mit der Langwaffe in einer Hofeinfahrt und wählte den Notruf.

Nach Angaben der Ermittler habe der 41-Jährige die Waffe legal besessen und auch sonst keinen Fehler gemacht. In einem Gespräch mit den Beamten sei der Mann aber im Umgang mit der Waffe sensibilisiert worden.

Ein Softairspiel ist ein taktisches Geländespiel, ähnlich wie Paintball. Doch anstelle von Farbkugeln feuern die Spieler bei diesem Spiel kleine Plastikkügelchen aus täuschend echt aussehenden Waffen aufeinander.