Sonne statt Regen: Jacke kann bei Ausflügen zu Hause bleiben

München (dpa/lby) - Freundlich und trocken endet die Woche im Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nach mehreren regnerischen Tagen heute einen Mix aus Sonne und Wolken mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad. In den Alpen rechnet der DWD mit Temperaturen im einstelligen Bereich. Regnen soll es demnach nicht. Wer einen Ausflug plant, kann die Regenjacke also getrost zu Hause lassen. In der Nacht kann es dann vereinzelt neblig werden, mit Frühwerten von zehn bis fünf Grad.

Neue Woche startet trocken, dann kehren Schauer zurück

Zum Start in die neue Woche soll es dem DWD zufolge in Nordbayern sonnig und insgesamt wieder etwas wärmer werden. In Südbayern könnten sich viele hohe Wolken bilden, es bleibe aber freundlich. Lediglich in den Alpen könne es am Nachmittag Schauer oder Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 20 und 25 Grad. In den Kammlagen und auf dem Großen Arber erwartet der DWD 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden von Südwesten die Wolkenfelder laut Vorhersage allmählich dichter, im Allgäu könnte es regnen.

Am Dienstag könne es hier und da Schauer geben, vor allem in Niederbayern bleibe es bis zum Abend stark bewölkt und regnerisch, hieß es. Dazwischen rechnet der DWD mit sonnigen Abschnitten. Warm bleibe es aber, die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 22 und 26 Grad.