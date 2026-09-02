Sonne-Wolken-Mix in Bayern

München (dpa/lby) - Es bleibt bei einer Mischung aus Sonne und Wolken: Auch am Mittwoch soll es im größten Teil Bayerns trocken und freundlich bleiben. Lediglich in Alpennähe erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag und Abend Schauer und vereinzelte Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 Grad, an der unteren Donau sind bis zu 26 Grad möglich.

In der Nacht zum Donnerstag wird es allerdings vielerorts wolkig oder stark bewölkt, hier und da gibt es etwas Regen, die Temperaturen gehen auf bis zu 9 Grad zurück.

Am Donnerstag könnte es dann im Süden freundlicher werden als im Norden: Nach wolkigem Start in den Tag ist in der Südhälfte im Tagesverlauf laut DWD immer mehr Sonnenschein zu erwarten. Im nördlichen Franken hingegen ist demnach wechselnde bis starke Bewölkung zu erwarten. Regen soll es aber nur in Ausnahmefällen geben. Richtung Donau zeigt sich zunehmend die Sonne.