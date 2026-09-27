Spätsommerliche Temperaturen in Bayern – bis zu 29 Grad

München (dpa/lby) - Die kommenden Tage versprechen weiterhin spätsommerliches Wetter in Bayern - ideal für den Wiesn-Besuch, einen letzten Freibadbesuch oder eine Fahrradtour, um ins Schwitzen zu kommen. Bis zu 29 Grad werden in Teilen des Freistaats erwartet, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.

Heute setze sich demnach erneut verbreitet die Sonne durch, hier und da ziehen lediglich hohe Wolkenfelder durch. In Nordbayern steigen die Temperaturen auf 21 bis 26 Grad, westlich des Spessarts soll es mit 29 Grad am wärmsten werden. Südbayern kommt auf Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad. Am Alpenrand macht sich dagegen deutlich kühlere Luft bemerkbar. Regen ist laut der Prognose nicht in Sicht.

Neue Woche startet teils spätsommerlich warm

Auch zum Wochenbeginn hält der Spätsommer dem DWD zufolge weiter an: Zwischen durchziehenden Wolken soll verbreitet die Sonne scheinen.

In Nordbayern erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen Höchstwerte zwischen 21 Grad im Oberpfälzer Wald und 29 Grad westlich des Spessarts. Südbayern kommt auf 22 Grad in Teilen Niederbayerns, in Schwaben sind bis zu 27 Grad möglich. Der Regenschirm kann auch morgen laut Vorhersage daheim bleiben.