Erding (dpa) - Erding wird die bayerischen Special Olympics 2029 ausrichten. Die Große Kreisstadt nordwestlich von München setzte sich mit ihrer Bewerbung für die Landesspiele der Menschen mit geistiger Behinderung gegen das ebenfalls interessierte Bamberg durch. «Wir sind überzeugt, dass die Landesspiele wichtige Impulse für die Inklusion setzen und wir gemeinsam mit Erding als Gastgeber die gesamte Region nachhaltig bereichern werden», sagte Erwin Horak, Präsident von Special Olympics Bayern, in einer Mitteilung.

Zu dem Sommer-Event in knapp drei Jahren werden bis zu 1500 Athletinnen und Athleten erwartet, die in 15 Sportarten antreten: Basketball, Beachvolleyball, Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Handball, Hockey, Judo, Leichtathletik, Radsport, Roller Skating, Schwimmen, Tennis und Tischtennis.

Winterspiele im Januar im Allgäu

Die nächsten Special Olympics Winterspiele finden vom 18. bis 21. Januar 2027 in Sonthofen im Allgäu statt. Die Special Olympics sind eine der größten inklusiven Sportveranstaltungen Bayerns. «Wenn wir Menschen mit Behinderung eine Stimme geben und jede und jeder teilhaben kann, gewinnen am Ende alle», sagte Ulrike Scharf (CSU), Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.