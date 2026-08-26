Speisereste auf A3: Verkehr eingeschränkt

Deggendorf (dpa/lby) - Weil Speisereste auf der Fahrbahn liegen, ist auf der A3 kurz vor Deggendorf derzeit nur die linke Spur in Richtung Regensburg befahrbar. Nach Polizeiangaben wird die Reinigung der Fahrbahn voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern, weil eine Spezialfirma dafür beauftragt werden muss. Der Rückstau betrug zuletzt etwa acht Kilometer.

Demnach musste ein 44-Jähriger nach der Anschlussstelle Hengersberg mit seinem Lastwagen verkehrsbedingt bremsen. Ein Teil der geladenen Restaurantabfälle sei dabei aus dem Container gerutscht und habe sich entlang des rechten Fahrstreifens und auf dem Standstreifen verteilt.