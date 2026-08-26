Studie: Wohnungsbau-Krise kostet Staat Milliardeneinnahmen

Berlin (dpa/lby) - Der Einbruch des Wohnungsbaus bremst nach einer neuen Studie das Wachstum in Deutschland und kostet den Staat Milliarden. Im vergangenen Jahr sind nach den Berechnungen des Pestel-Instituts bundesweit rund 84.600 Wohnungen weniger gebaut worden als zwei Jahre zuvor.

Allein in Bayern entstanden 2025 demnach 18.750 Wohnungen weniger als 2023, heißt es im neuen «Bau-Monitor» des Instituts. Gemessen an Bevölkerung und Wohnungsbedarf schlägt die Negativentwicklung im Freistaat damit sehr stark zu Buche. Nach Schätzung des Pestel-Instituts fehlen bundesweit mittlerweile 1,35 Millionen Wohnungen, davon 220.000 in Bayern. Auftraggeber war der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel.

Fehlende Steuereinnahmen für Staat, Mietpreisexplosion für Bürger

Für den Staat bedeutet der Absturz des Wohnungsbaus demnach Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe. Würden wie in den Jahren vor Beginn der Baukrise bundesweit etwa 300.000 Wohnungen im Jahr fertiggestellt, hätten das Wirtschaftswachstum demnach um 0,6 Prozent und die Steuereinnahmen um gut sieben Milliarden Euro höher ausfallen können. Allein die in Bayern anfallenden Mindereinnahmen der Finanzverwaltung bezifferte das Pestel-Institut auf 1,3 Milliarden Euro Umsatzsteuer, gut 350 Millionen Euro Grunderwerbsteuer und mehr als 600 Millionen Einkommensteuer.

Für die Bürger wiederum hat der Wohnungsmangel steigende Wohnkosten zur Folge: Die durchschnittliche Nettokaltmiete stieg in Bayern laut «Bau-Monitor» von März 2015 bis März dieses Jahres um mehr als 70 Prozent. Damit liegt der Freistaat in den Berechnungen bundesweit in der Spitzengruppe auf Platz drei. Noch schneller verteuerte sich das Wohnen demnach nur in Hamburg und Baden-Württemberg.

Lage im Wohnungsbau «toxisch»

«Es werden so viele Wohnungen gebraucht wie lange nicht», sagte Studienautor Matthias Günther laut Mitteilung. «Und es werden so wenige

Wohnungen gebaut wie lange nicht.» Der Pestel-Chefökonom sprach von einer toxischen Situation und attackierte die Bundesregierung: «Den

Wohnungsbau so abstürzen zu lassen, ist sowohl sozial als auch ökonomisch unverantwortlich.»

Wohnungsunternehmen fürchten weitere Verschlechterung

Besserung scheint nicht in Sicht, eher im Gegenteil. «Ohne eine Trendwende werden sich die angespannten Wohnungsmärkte in Bayern weiter verschärfen», kommentierte Hans Maier, der Direktor des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen. Der Wohnungsbau sei nicht nur eine soziale Frage, sondern auch eine wirtschaftliche. «Bayern kann sich den anhaltenden Stillstand nicht leisten.»

Staatsregierung: Wir geben Rekordsummen aus

Bauminister Christian Bernreiter (CSU) räumte die schwierige Lage ein: «Der private Wohnungsbau schwächelt leider noch immer, das ist ein bundesweites Phänomen.» Der Minister forderte zum wiederholten Mal Abhilfe von der Berliner Bundesregierung, an der die CSU beteiligt ist. Bernreiter betonte, dass die Staatsregierung ihr Möglichstes tue: «Allein in 2026 und 2027 stehen insgesamt 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung, inklusive einer Milliarde aus dem Sondervermögen.» Letzteres bezieht sich auf das für Investitionen gedachte Schuldenpaket des Bundes.