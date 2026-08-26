Vor Enkelin: Mann masturbiert in Regionalzug

Regensburg (dpa/lby) - Ein 49-jähriger Mann hat in einem Regionalzug nach Prag kurz vor dem Regensburger Hauptbahnhof im Beisein seiner siebenjährigen Enkelin masturbiert. Nach Auskunft tschechischer Behörden war der Mann in Tschechien bereits wegen mehrerer Sexualdelikte in Erscheinung getreten.

Demnach rief eine junge Frau am Dienstag die Bundespolizei und meldete das Verhalten des 49-Jährigen. Die Beamten griffen den Mann nach eigenen Angaben kurz vor der Ausreise nach Tschechien auf. Das Jugendamt Cham habe die Enkelin in Obhut genommen. Ihr Großvater wurde den Angaben zufolge nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird jetzt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt, hieß es.