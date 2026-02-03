Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem Tod eines 26-Jährigen durch eine Stichverletzung in Nürnberg sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Ermittelt werde gegen den 43-Jährigen wegen Verdachts auf Totschlag, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die beiden Männer vor dem Stich in einem Mehrfamilienhaus gestritten hatten. Der mögliche Grund sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 26-Jährige war am Montagabend schwer verletzt und reanimiert worden. Er starb später im Krankenhaus. Den 43-jährigen Verdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft nahmen Polizisten noch vor Ort fest.

Eine Obduktion habe am Dienstag den Verdacht bestätigt, dass der 26-Jährige getötet wurde. Im Laufe des Tages wollte die Polizei am Tatort erneut nach möglichen Beweisen suchen.