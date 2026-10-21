Streit um Bezahlung - Gast sticht Bar-Betreiberin nieder

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen eines Streits ums Zahlen für Getränke hat ein Gast die Betreiberin einer Nürnberger Bar niedergestochen. Der 31-Jährige sei mit einem Angestellten in dem Lokal aneinandergeraten, weil er weitere Getränke bestellen wollte und man sich nicht mit Blick auf die Bezahlung habe einigen können, teilte die Polizei mit. Nach einer Rangelei der beiden Männer habe der 31-Jährige die Betreiberin plötzlich mit einem Messer angegriffen und schwer am Oberkörper verletzt.

Zeugen hätten den Mann festgehalten, bis ihn Polizisten vor Ort festnahmen. Er sollte im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Frage der Untersuchungshaft entscheiden sollte. Ermittelt werde gegen den 31-Jährigen wegen Verdachts auf versuchten Totschlag, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte brachten die Bar-Betreiberin in ein Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Angestellte des Lokals sei bei der Rangelei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die genauen Umstände der Tat würden weiter ermittelt.