München (dpa/lby) - In Bayern bleibt es mild, aber nass und stürmisch. In Nordbayern erwarten die Behörden mittlerweile, dass es durch die anhaltenden Regenfälle im Laufe der Woche zu Hochwasser an einigen Flüssen und Bächen kommen kann. Es sollen aber maximal die Meldestufen eins und zwei erreicht werden, vier ist die höchste Warnstufe.

Es werde weiterhin viele Wolken und wiederholt Regen und Regenschauer geben, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Auch kann es vereinzelt gewittern. Dazu soll es heute einen frischen Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen geben. In den Bergen kann es nach Angaben der Meteorologen auch zu schweren Sturmböen kommen, auf hohen Alpengipfeln sogar zu orkanartigen Böen. Als Tageshöchsttemperaturen werden 9 bis 14 Grad erwartet.

Am Donnerstag soll sich diese Wetterlage nicht wesentlich ändern. Neben Regen und Schauern sind laut DWD auch einzelne, kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Tageshöchsttemperaturen sollen dann bei nur noch maximal 12 Grad liegen.

Warnung vor umstürzenden Bäumen und Hochwasser

Die Stadt Würzburg warnte angesichts des starken Windes davor, bei einer Sturmwarnung in den Stadtwald zu gehen. Es könne durch starke Windböen zum Abbrechen von Ästen, zum Umkippen geschädigter Bäume und im Extremfall zu entwurzelten Bäumen kommen, berichtete ein Sprecher der Verwaltung. «Der Stadtwald weist seit den letzten Trockensommern viele tote Äste sowie geschädigte Bäume auf. Diese können bei Sturm besonders gefährlich werden.»

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg teilte mit, dass es durch die bereits gefallen und weiter erwarteten Niederschläge «an allen Gewässern zu schnell ansteigenden Wasserständen» kommen könne. Bereits am Mittwoch könne die erste Hochwassermeldestufe erreicht werden.

«Zum Wochenende hin wird durch die weiter anhaltenden Niederschläge auch an der Fränkischen Saale und der Sinn ein kleines Hochwasserereignis im Bereich der Meldestufe 1 bis 2 erwartet», berichtete die Behörde. Auch an kleineren Gewässern könne es zu Überschwemmungen kommen. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach warnte ebenfalls vor Überflutungen.