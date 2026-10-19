Täuschend echtes Kaminfeuer sorgt für Feuerwehreinsatz

Freyung (dpa/lby) - Flammen auf dem Fernseher, Alarm bei der Feuerwehr: Ein täuschend echt wirkendes Kaminfeuer hat in Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) einen nächtlichen Einsatz ausgelöst. Ein Bewohner hatte das Feuer auf seinem TV eingeschaltet. Von außen sah es laut Feuerwehr wohl so echt aus, dass ein Beobachter einen Zimmerbrand vermutete und die Einsatzkräfte alarmierte.

Mehrere Feuerwehren und der Rettungsdienst rückten an. Nach kurzer Zeit war klar: Hier brannte nur das Fernsehprogramm. Die Einsatzkräfte nahmen es mit Humor und lobte den aufmerksamen Anrufer. «Lieber einmal zu viel ausrücken als einmal zu spät kommen», teilte die Feuerwehr mit.