Teenager mit fast 3 Promille baut Unfall mit E-Rollstuhl

Burgebrach (dpa/lby) - Mit fast drei Promille hat ein 17-Jähriger in Burgebrach (Landkreis Bamberg) eine Spritztour mit einem elektrischen Rollstuhl unternommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Jugendliche am Dorfweiher gegen eine Parkbank und beschädigte dabei das Gefährt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Teenager einen Wert von 2,92 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Der Fall nahm dabei noch eine weitere Wendung: Nach Angaben der Beamten war auch der 72-jährige eigentliche Nutzer des E-Rollstuhls stark alkoholisiert mit dem Gefährt unterwegs gewesen. Die Polizei leitete deshalb auch gegen den Senior ein Ermittlungsverfahren ein. In welchem Verhältnis der 17-Jährige und der 72-Jährige zueinander stehen, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.