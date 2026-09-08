Tödlicher Unfall auf A7 - mutmaßlicher Verursacher ermittelt

Oy-Mittelberg (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Unfall auf der A7 bei Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) hat die Polizei den mutmaßlich verursachenden Fahrer gefunden. Der zunächst unbekannte 57-Jährige lebt in den USA und war auf Verwandtenbesuch in Deutschland, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Bei dem Unfall am Sonntag war ein ebenfalls 57 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der in den USA lebende Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug zum Überholen auf die linke Spur gewechselt und hatte dabei offenbar den herannahenden Wagen des Mannes übersehen. Dieser wich aus, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.